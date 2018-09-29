В Москве в субботу ожидается до +10°С

В столице в субботу, 29 сентября, ожидается до +10°С.

По данным Гидрометцентра, температура воздуха в городе в течение дня будет составлять от +8 до +10°С.

Днем переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/c.

С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.

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Ранее сообщалось, что в Центре организации дорожного движения Москвы (ЦОДД) посоветовали москвичам пересесть на городской транспорт из-за плохих погодных условий.

Как отмечалось, на дорогах необходимо быть особенно осторожным и внимательным, а также соблюдать скоростной режим и держать дистанцию.