В Москве в субботу ожидается до +10°С
В столице в субботу, 29 сентября, ожидается до +10°С.
По данным Гидрометцентра, температура воздуха в городе в течение дня будет составлять от +8 до +10°С.
Днем переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/c.
С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.
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Ранее сообщалось, что в Центре организации дорожного движения Москвы (ЦОДД) посоветовали москвичам пересесть на городской транспорт из-за плохих погодных условий.
Как отмечалось, на дорогах необходимо быть особенно осторожным и внимательным, а также соблюдать скоростной режим и держать дистанцию.