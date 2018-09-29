В Индонезии при землетрясении и цунами погибли 30 человек

В Индонезии в результате серии землетрясений, которые вызвали цунами, погибли 30 человек. Об этом сообщает Reuters.

По данным агентства, при землетрясениях и цунами также пострадали 12 человек.

Как отмечается, число погибших подтвердил представитель местной больницы.

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28 сентября в Индонезии произошло землетрясение магнитудой 7,5, сообщалось на сайте геологической службы США (USGS).

При этом после на территории страны произошла серия землетрясений магнитудой 5,8. По сообщениям Reuters, в результате землетрясений на индонезийский остров Сулавеси обрушилось цунами высотой до 2 метров.