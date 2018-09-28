На Украине задержали американца, ехавшего на велосипеде к любимой в Россию

Государственная пограничная служба Украины сообщила о том задержании в Харьковской области американца, который совершил попытку нелегально пересечь границу Украины и России на велосипеде, чтобы встретиться со своей возлюбленной, передает РИА «Новости».

Мужчина был замечен в десяти метрах от линии государственной границы, после чего он был задержан сотрудниками пограничной охраны. Он рассказал, что принял решение попробовать попасть в Россию через Украину, так как у него не было визы. Специально для этого он приобрел велосипед и попытался проехать вне пункта пропуска.

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За попытку нарушения государственной границы мужчина был привлечен к административной ответственности.

Ранее сообщалось, что украинские пограничники задержали мужчину с военным билетом СССР.