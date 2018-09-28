В Томске в результате пожара в пятиэтажке пострадали все 122 квартиры

В Томске в пятиэтажном жилом доме произошел крупный пожар, огнем и водой в разной степени оказались повреждены все 122 квартиры, передает РИА «Новости» со ссылкой на горадминистрацию Томска.

В областном главке МЧС сообщили, что погибших и пострадавших в результате пожара нет. По уточненным данным, 220 жильцов были эвакуированы. Пожар возник в одной из квартир на третьем этаже, после чего перекинулся на мансардный пятый этаж, общая площадь пожара составила 680 кв. метров.

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«В результате пожара в первом подъезде выгорела однокомнатная квартира на третьем этаже, балконы квартир 3-5 этажей. Также от огня пострадали стены снаружи мансардного этажа, обрешетка крыши, произошло частичное обрушение кровли», — говорится в сообщении.

По имеющимся данным, всего в доме проживали 287 человек. 14 человек из девяти семей временно разместили в гостинице.

Ранее сообщалось, что в Риге произошел крупный пожар площадью 1500 кв. м.