Валуев ответил пожаловавшейся на бедность пенсионерке цитатой о дешевых людях

Депутат Госдумы Николай Валуев ответил пенсионерке из Кемеровской области, пожаловавшейся на бедность, цитатой о дешевых людях, передает «Ura.ru».

По данным портала, данное высказывание было сделано во время общения Валуева в интернете с жительницей города Ленинск-Кузнецкий Алевтиной Макаровой.

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Как сообщается, пенсионерка написала в чате о том, что ей «неприятно и даже стыдно жить бедной в богатой России».

Валуев, в свою очередь, согласился с Макаровой и добавил, что рассуждать на эту тему можно бесконечно.

«Бедным быть не стыдно, стыдно быть дешевым», — процитировал Валуев советского писателя Василия Шукшина.

Отмечается, что депутат попросил пенсионерку не воспринимать высказывание на свой счет, а отнестись к нему как к абстрактному рассуждению.

Ранее сообщалось, что Валуева предупредили о готовящемся взрыве в Санкт-Петербурге.