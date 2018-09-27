Суд отпустил из СИЗО вторую сестру Хачатурян

Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство следственных органов и принял решение отпустить из СИЗО младшую из сестер Хачатурян, которых обвиняют в убийстве собственного отца. Об этом сообщает агентство «Москва».

Решение суда огласила судья Елена Ленская. По ее словам, в отношении младшей Хачатурян была избрана мера пресечения в виде «запрета на определенные действия» сроком до 28 декабря 2018 года.

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Судебное заседание проходило в закрытом режиме. Представителей СМИ впустили только на оглашение приговора.

Ранее Басманный суд принял решение отпустить из СИЗО 18-летнюю Ангелину Хачатурян. Позднее суд запретил сестрам Хачатурян общаться между собой.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию судебного процесса над сестрами Хачатурян.