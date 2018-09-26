Суд оставил в силе приговор убившему журналистку изобретателю

Апелляционный суд Копенгагена оставил в силе приговор по делу датского изобретателя Петера Мадсена, который был осужден на пожизненный срок за убийство шведской журналистки Ким Валль. Об этом сообщает Associated Press.

По данным агентства, суд подтвердил приговор, согласно которому Мадсен был приговорен к пожизненному сроку.

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Ранее сообщалось, что датского изобретателя приговорили к пожизненному сроку за убийство журналистки Ким Валль.

10 августа 2017 года Валль отправилась на борт подлодки Nautilus, которую Мадсен построил самостоятельно, для написания материала. После этого девушка пропала, об этом в полицию сообщил ее молодой человек. При этом сам Мадсен, которого спасли с подлодки и задержали, утверждал, что высадил девушку на одном из островов. Позднее полицейские нашли расчлененное тело девушки.