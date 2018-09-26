Митрополит всея Украины попал в базу данных «Миротворца»

Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий внесен в базу данных украинского сайта «Миротворец», который публикует информацию об «изменниках родины». Об этом сообщает РИА «Новости».

Составители базы данных посчитали, что Онуфрий является украинским «агентом влияния» Русской православной церкви (РПЦ) и выступает против создания автокафельной православной церкви на Украине.

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Ранее в базу данных «Миротворца» попал наместник Киево-Печерской лавры митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел.

Также ранее украинский президент Петр Порошенко заявил, что Украина является крупнейшей православной страной в Европе. Он отметил, что на Украине должна быть «одна» православная церковь — «украинская».