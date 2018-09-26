В Москве загорелось здание с бумажной продукцией

В МЧС по столичному региону проинформировали о пожаре в одноэтажном нежилом здании. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что возгорание произошло по адресу Амурская улица, дом 5, строение 2. Уточняется, что горит одноэтажное металлическое здание с бумажной продукцией внутри, его размер 120x20 м.

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«Площадь пожара составляет 900 квадратных метров», — говорится в сообщении ведомства.

По данным МЧС, внутри здания людей нет.

Ранее начальник пресс-службы областного главка МЧС Наталия Куличенкова заявила, что при пожаре в многоэтажном доме в Саратове пострадали шесть человек.