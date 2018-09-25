Госдепартамент США высказался о предоставлении автокефалии УПЦ

В Госдепартамента США выразили полную поддержку возможному предоставлению Украинской православной церкви автокефалии, передает РИА «Новости».

«Соединенные Штаты решительно поддерживают свободу вероисповедания, включая свободу членов групп управлять своей религией в соответствии со своими убеждениями и свободно исповедовать свою религию без вмешательства правительства. США уважают способность украинских православных религиозных лидеров и последователей проводить автокефалию в соответствии со своими убеждениями», — говорится в тексте сообщения Госдепартамента.

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В ведомстве также подчеркнули, что уважают вселенского патриарха «как голос религиозной терпимости и межконфессионального диалога».

Ранее сообщалось, что в УПЦ прекратили служение с константинопольскими иерархами.