В Москве во вторник ожидается до +11°С

В Москве во вторник, 25 сентября, ожидается до +11°С.

По данным Гидрометцентра, температура воздуха в городе в течение дня будет колебаться в диапазоне от +9 до +11°С.

Днем облачно, местами дождь. Ветер западный, 7-12 м/c с порывами до 15-20 м/c.

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С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.

Ранее сообщалось, что ночь на понедельник, 24 сентября, стала самой холодной в Москве с начала осени. Отмечалось, что утром 24 сентября температура составила 7,1°С, опустившись на 0,7°С по сравнению с 14 сентября.

Также ранее синоптики продлили действие желтого уровня погодной опасности.