В МЧС уточнили число пострадавших при пожаре во многоэтажке в Саратове
Начальник пресс-службы областного главка МЧС Наталия Куличенкова заявила, что при пожаре в многоэтажном доме в Саратове пострадали шесть человек. Об этом сообщает РИА «Новости».
«При пожаре на Буровой [улице] два человека госпитализированы с ожогами, еще один погиб. Четверо из [числа] эвакуированных специалистами центра медицины катастроф госпитализированы с отравлением продуктами горения», — сказала Куличенкова.
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Она также рассказала, что часть жильцов смогли вернуться в свои дома. Куличенкова отметила, что в подъезд, где произошел пожар, люди в данный момент не возвращаются — его обследуют специалисты.
В настоящее время пожар полностью потушен.
Ранее сообщалось, что в Саратове в многоэтажном доме произошел пожар на площади 60 кв. м.