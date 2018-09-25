В МЧС уточнили число пострадавших при пожаре во многоэтажке в Саратове

Начальник пресс-службы областного главка МЧС Наталия Куличенкова заявила, что при пожаре в многоэтажном доме в Саратове пострадали шесть человек. Об этом сообщает РИА «Новости».

«При пожаре на Буровой [улице] два человека госпитализированы с ожогами, еще один погиб. Четверо из [числа] эвакуированных специалистами центра медицины катастроф госпитализированы с отравлением продуктами горения», — сказала Куличенкова.

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Она также рассказала, что часть жильцов смогли вернуться в свои дома. Куличенкова отметила, что в подъезд, где произошел пожар, люди в данный момент не возвращаются — его обследуют специалисты.

В настоящее время пожар полностью потушен.

Ранее сообщалось, что в Саратове в многоэтажном доме произошел пожар на площади 60 кв. м.