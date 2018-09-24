В Саратове в многоэтажном доме произошел пожар, есть жертвы

В Саратове в результате пожара в многоэтажном доме погиб один человек. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу регионального МЧС.

По данным агентства, при пожаре также пострадали не менее двух человек.

Как отмечается, из дома эвакуировали около 75 человек.

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При этом в настоящее время пожар в многоэтажке локализован.

Ранее сообщалось, что на юге Москвы произошел пожар в ангаре.

Как отмечалось, пожар произошел в ангаре в районе Бирюлево Восточное.

При этом возгорание произошло на площади 150 квадратных метров.