В Саратове в многоэтажном доме произошел пожар, есть жертвы
В Саратове в результате пожара в многоэтажном доме погиб один человек. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу регионального МЧС.
По данным агентства, при пожаре также пострадали не менее двух человек.
Как отмечается, из дома эвакуировали около 75 человек.
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При этом в настоящее время пожар в многоэтажке локализован.
Ранее сообщалось, что на юге Москвы произошел пожар в ангаре.
Как отмечалось, пожар произошел в ангаре в районе Бирюлево Восточное.
При этом возгорание произошло на площади 150 квадратных метров.