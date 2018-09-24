Сестра Бутиной прокомментировала сообщения о попытках организовать встречу Путина и Трампа

Марина Бутина, сестра арестованной в США Марии Бутиной, прокомментировала сообщение газеты The New York Times о том, что россиянка якобы пыталась организовать тайную встречу лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, сообщает RT.

«Мария не организовывала никаких встреч. ... Все свои мысли она открыто выражала на своих страницах в соцсетях, в публикациях в СМИ, в том числе и американских», — заявила Марина Бутина.

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При этом, по ее словам, сестра никогда не скрывала, какими она хотела бы видеть отношения России и США.

В США Бутину в том, что она, будучи «агентом иностранного государства», участвовала в заговоре на территории США.

Ранее суд отказался перевести Бутину под домашний арест, ее перевели на общий режим содержания в тюрьме.