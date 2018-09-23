СМИ: в Париже из-за взрыва газа пострадали шесть военных

На востоке Парижа произошел взрыв газа, в результате которого пострадали шесть военнослужащих. Об этом пишет Le Parisien.

Отмечается, что инцидент произошел утром. Во время пробежки военные обратили внимание на горящую палатку, в которой, вероятнее всего, жили бездомные. Когда они к ней приблизились, произошел взрыв газа.

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Согласно имеющейся информации, шесть военнослужащих пострадали, при этом двое из них получили серьезные повреждения.

Ранее сообщалось, что губернатор американского штата Массачусетс Чарльз Бейкер объявил режим чрезвычайной ситуации после взрывов бытового газа в городах Лоренс и Андовер.