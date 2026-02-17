Размер шрифта
На Западе заявили о российской угрозе для британских туристов в ОАЭ

The Sun: находящимся в ОАЭ британцам грозит депортация в Россию
frantic00/Shutterstock/FOTODOM

Отдыхающие в ОАЭ британские туристы из-за поддержки Украины могут быть экстрадированы в Россию. Об этом, ссылаясь на юристов, утверждает выходящий в Лондоне таблоид The Sun.

В материале говорится, что граждане Великобритании, собирающие средства для Украины, работающие в журналистике, правительстве, оборонной сфере или просто фигурирующие в одном «из обширных и часто непрозрачных» санкционных списках России, могут оказаться в уязвимом положении во время путешествия или проживания в ОАЭ. Британцев якобы можно легко депортировать в третью страну, причем без надлежащей правовой процедуры и без консультаций с Лондоном.

Адвокат по уголовным делам и экстрадиции Филипп Симон Буссе подчеркнул, что между Москвой и Абу-Даби имеется соглашение об экстрадиции. При этом для депортации требуется решение суда. Также существует «ускоренный» способ экстрадиции, при котором достаточно формально получить согласие высылаемого лица.

8 февраля сообщалось, что сотрудники ФСБ при содействии властей ОАЭ экстрадировали в Россию исполнителя покушения на замначальника ГРУ генерал-лейтенанта Владимира Алексеева.

Ранее посол РФ обвинил британских специалистов в организации диверсий в отношении России.
 
