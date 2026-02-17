Стало известно, как увеличивается пенсия у многодетных матерей

Пенсия матерей пятерых детей увеличивается более чем на 5 тыс. рублей при уходе за каждым ребенком в течение полутора лет, четверых — более чем на 3 тыс., сказал «Газете.Ru» кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

«Одному из родителей, осуществляющему уход за детьми до 1,5 года, начисляются дополнительные ИПК. Например, если мама четверых детей осуществляла уход за каждым из них в течение полутора лет, то, помимо возможности выхода на пенсию в 56 лет (при соблюдении установленных условий), также дополнительно получит 24,3 ИПК. Если умножить это на актуальную стоимость одного ИПК, получится сумма, равная 3809,27 рубля (в 2025 году данная величина была равна 3540,27 рубля). То есть именно на эту сумму увеличивается в рассматриваемом примере в 2026 году ежемесячно выплачиваемая страховая пенсия по старости», — отметил Балынин.

Он подчеркнул, что с 2026 года в страховой стаж засчитывается период ухода за каждым ребенком до полутора лет без каких-либо исключений (ранее можно было засчитать только шесть лет страхового стажа), а также начисление 5,4 ИПК за год ухода производится не при уходе за третьим и четвертым детьми, а за третьего и каждого последующего.

На практике это означает, что, например, мама пятерых детей теперь не только может выйти на пенсию в 50 лет, но и дополнительно еще получить 8,1 ИПК при полутора годах ухода за пятым ребенком (ранее ИПК начислялись только за периоды ухода за первыми четырьмя детьми), констатировал Балынин.

«Соответственно, например, с учетом действующей в 2026 году стоимости одного ИПК для мамы пятерых детей при уходе за каждым в течение полутора лет ежемесячно размер пенсии увеличивается на 5079,02 рубля», — заключил экономист.

