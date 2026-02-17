Размер шрифта
СМИ сообщили о масштабном блэкауте в Одессе

Mash: 90% домов в Одессе отрезаны от света, воды и тепла после ударов ВС России
Thomas Peter/Pool/Reuters

В Одессе наступил масштабный блэкаут после налета порядка 105 российских «Гераней» и удара беспилотника по последней работающей подстанции «Таирово». Об этом пишет Telegram-канал Mash.

По его данным, в результате атаки 90% города оказалось отрезано от электричества, лишилось водоснабжения и отопления. Также жители города сталкиваются с перебоями со связью.

В ночь на 17 февраля местные СМИ сообщили о серии взрывов в Одессе. В регионе действовала воздушная тревога. Она также была объявлена в Киевской области.

Как пишет Mash, на фоне ударов власти приняли решение поднять в воздух бомбардировщики Ту-95, на борту которых обычно находятся крылатые и баллистические ракеты Х-55/Х-101.

Отмечается, что налет российских беспилотников продолжается уже семь часов. В ход также идут дальнобойные дроны и ракеты «Искандер». Помимо Одессы российские военные нанесли удары по энергетическим объектам в Кривом Роге, Днепропетровске и Сумской области.

Ранее Зеленский призвал выслать живущих на Западе граждан РФ и их близких.
 
