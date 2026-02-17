Размер шрифта
Стало известно, на сколько повысилась пенсия россиян

Соцфонд: пенсия россиян выросла за год в среднем на 2,3 тысячи рублей
Александр Кряжев/РИА Новости

Размер пенсий россиян в прошлом году увеличился примерно на 2,3 тыс. рублей. Об этом со ссылкой на данные Соцфонда РФ сообщает РИА Новости.

1 декабря 2025 года средняя пенсия в России составила 23 996,2 рубля. В аналогичный период 2024 года пенсионеры получали около 21,7 тыс. рублей.

Самая высокая пенсия, 24,2 тыс. рублей в 2025 году и 21,9 тыс. рублей в 2024 году, была у жителей Центрального федерального округа.

С 1 января нынешнего года страховые пенсии работающих и неработающих пенсионеров были проиндексированы на 7,6%.

11 февраля министр труда и социальной защиты Антон Котяков заявил, что ведомство пересчитало пенсии около 400 тысячам многодетных матерей с четырьмя и более детьми.

По мнению эксперта по социально-экономической политике Якова Якубовича, через 50 лет в России сохранятся пенсионные системы, однако их структура изменится — усилится накопительный компонент, появятся гибкие формы выхода на пенсию (частичная занятость + частичная пенсия).

Якубович считает, что автоматизация устранит 30–40% профессий, но создаст новые, а демографический кризис в стране может привести к сокращению населения.

Ранее в Госдуме назвали размер фиксированной выплаты к страховой пенсии в 2026 году.
 
