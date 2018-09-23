В Москве продлили действие желтого уровня погодной опасности на 24 сентября

Синоптики продлили действие повышенного уровня погодной опасности в Москве и области до 24 сентября включительно. Об этом свидетельствуют показания на сайте Гидрометцентра.

Как отмечается, уровень погодной опасности по-прежнему будет желтым.

«Желтый — погода потенциально опасна», — говорится в сообщении.

Реклама

Уточняется, что повышенный уровень погодной опасности в Москве и области сохраняется из-за дождей и ветра.

Ранее сообщалось, что в столице 23 сентября ожидаются дождь и ветер порывами до 17 м/с. Днем 23 сентября до плюс 16 градусов, дождь, облачно с прояснениями. Ветер ночью южный с переходом на северо-западный 5-10 м/с, местами порывы ветра 12-17 м/с. Днем ветер западный 5-10 м/с, местами порывы ветра до 17 м/с.