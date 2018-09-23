В России появился новый город-миллионник

Краснодар официально стал городом-миллионником, сообщает РИА «Новости».

Соответствующее свидетельство главе города Евгению Первышову вручила руководитель регионального управления Росстата Татьяна Курнякова.

«Во время вступительной части перед началом праздничного гала-концерта в честь 225-й годовщины со дня основания Краснодара ведущие пригласили на сцену руководителя управления Федеральной службы государственной статистики по Краснодарскому краю и республике Адыгея Татьяну Курнякову. Она объявила, что столица Кубани официально признана городом-миллионником и вручила символическое свидетельство главе города Евгению Первышову», — говорится в сообщении.

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По словам главы Краснодара, жители города несколько лет добивались этого статуса.

Он добавил, что в Краснодаре одна из самых высоких в стране доля экономически активного населения, и большинство из них люди трудоспособного возраста, которые создают экономику города и способны позитивно влиять на его развитие.