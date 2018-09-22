Число нелегальных иммигрантов в США оказалось значительно выше

Численность нелегальных иммигрантов в Соединенных Штатах в два раза больше, чем говорит официальная статистика. Об этом свидетельствуют результаты исследования Йельского университета и Массачусетского технологического института.

Как отмечает The Hill, в последнем отчете Бюро переписи населения США говорилось, что в стране проживают без документов 11 млн мигрантов.

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Однако исследование показало, что их численность может быть в два раза больше — 22,1 млн человек.

Ученые сопоставили приток и отток иммигрантов, а также демографическую статистику с 1990 по 2016 год. Они выяснили, что число мигрантов постоянно возрастало с 90-х по 2007 год, после чего рост прекратился.

В итоге исследователи пришли к выводу, что официальная статистика на протяжении многих лет упускала из виду миллионы нелегально проживающих в США человек.