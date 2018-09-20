Назвавшая детей «тупыми» учительница из Петербурга объяснила свои слова

Учительница музыки из Санкт-Петербурга, назвавшая школьников «тупыми» и «бедными», извинилась и объяснила, что имела в виду духовную бедность. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на аппарат уполномоченного по правам ребенка в Петербурге.

Агентство отмечает, что ранее в соцсетях на котором учительница музыки в одной из школ Пушкинского района называет учеников «бедными и тупыми».

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В аппарате детского омбудсмена рассказали, что инцидент произошел на уроке музыки в 6 классе. Один из школьников записал речь педагога и выложил его в сеть.

«В школе состоялось собрание, на котором учитель музыки извинилась за свои слова, и объяснила, что имела в виду духовную бедность — невежество и черствость», — сообщили в аппарате омбудсмена.

Как отмечается, часть родителей не приняла извинения, а некоторые встали на сторону учительницы.

Педагог в настоящий момент находится на больничном. Позднее будет решаться вопрос о дисциплинарном взыскании.