Патриарх Кирилл призвал не застраивать Москву деревянными церквями

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал не застраивать Москву деревянными церквями. Об этом он сказал на заседании попечительского совета фонда «Поддержки строительства храмов города Москвы», передает агентство «Москва».

С таким призывом патриарх обратился к организациям, ответственным за реализацию программы строительства храмов в столице.

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«За последнее время в рамках программы у нас наметилось еще одно интересное направление для храмостроительства, несколько неожиданное для Москвы - новый импульс получило строительство деревянных храмов. Причем не как временных, а как постоянных», — отметил он.

Патриарх Кирилл подчеркнул, что, с одной стороны, одобряет строительство деревянных храмов, но с другой — призывает учитывать, что Москва — «современный мегаполис».

«Можно себе представить современные здания в современном районе и вдруг такая небольшая церквушка — ну, как кусочек провинции. Какие выводы из этого будут делать недостаточно воцерковленные и, может, недостаточно знающие историю храмостроительства? Вот это настоящее, а вот это прошлое», — добавил он.

Патриарх предложил строить деревянные храмы в Москве в основном как временные, на месте которых в дальнейшем буду сооружены каменные церкви.