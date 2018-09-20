Наместник Киево-Печерской лавры предупредил о провокациях в храмах на Украине

Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел заявил в своем видеообращении, что храмы и монастыри Украинской православной церкви (УПЦ) находятся под угрозой.

По его словам, «провокации» могут произойти 14 октября во время религиозного праздника Покров Пресвятой Богородицы и Приснодевы Марии.

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«Звучат угрозы, что 14 октября, на Покров, будут вновь захваты святынь так называемых московских центров. Почему «московских», а не «Христовых»? Разве у нас здесь Москва?» — задался вопросом Павел.

Также он призвал всех людей быть «христианами не по букве, а по жизни».

«Мы должны усилить молитвы о наших святынях, мы должны защитить их», — заключил наместник монастыря.

Ранее митрополит Иларион рассказал о последствиях, к которым может привести предоставление УПЦ автокефалии.