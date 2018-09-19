В Нальчике начались беспорядки из-за волнений накануне в селе в Кабардино-Балкарии

В центре Нальчика, столицы Кабардино-Балкарской республики, начались столкновения жителей с правоохранительными органами, передает местный интернет-портал News-r.

По данным издания, беспорядки в Нальчике вызваны конфликтом, произошедшим накануне, 18 сентября, в кабардино-балкарском селе Кенделен. По факту событий в Кенделене Следственный комитет (СК) уже начал проверку, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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«18 сентября 2018 года участники конного похода в честь 310-летия Канжальской битвы были остановлены на пути в селение Кенделен», — рассказали в ведомстве.

Как сообщает СК, в ходе конфликта в Кенделене неустановленные лица, отказавшись выполнять требования полицейских, применили физические насилие в отношении представителей власти, а также «пытались спровоцировать столкновение сторон, в том числе размещая в социальных сетях недостоверную информацию о происходящем, а также призывая к возбуждению ненависти и вражды по признаку национальности».