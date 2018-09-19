В Совфеде отреагировали на запрет русского языка в Львовской области

Член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков прокомментировал запрет «русскоязычного культурного продукта» в Львовской области Украины. Об этом сообщает RT.

По его словам, на всем протяжении существования независимой Украины она делилась на две части, одна из которых была русскокультурной, а другая вела борьбу с первой. Большую активность в борьбе с русской культурой проявлял Львовский областной совет.

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«Они считают, что все проблемы Украины связаны с Россией и всем русским, что есть в их стране. Они уверены, совершенно ошибочно, что если вытеснить все русское, все сразу станет хорошо и жизнь в стране наладится, хотя жизненный опыт и говорит об обратном», — заявил Цеков.

Ранее сообщалось, что в Львовской области запретили русский язык.