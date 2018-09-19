Порошенко назвал условие посещения Вышинского российским омбудсменом

Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский во время рассмотрения апелляции на арест в... РИА Новости

Украинский уполномоченный по правам человека Людмила Денисова рассказала, что обсудила с президентом страны Петром Порошенко посещение главы РИА «Новости» Украина Кирилла Вышинского российской стороной. Об этом она сказала в эфире Espreso.TV.

По словам Денисовой, Порошенко согласился на посещение Вышинского уполномоченным по правам человека в России Татьяной Москальковой.

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«Как только они (Россия. — Газета.Ru) одобрят мой визит к [осужденному в России гражданину Украины Владимиру] Балуху, он даст возможность посетить и Вышинского», — заявила Денисова.

Ранее постпред России в Совете Европы отреагировал на ситуацию вокруг ареста Вышинского.