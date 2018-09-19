Порошенко назвал условие посещения Вышинского российским омбудсменом

Украинский уполномоченный по правам человека Людмила Денисова рассказала, что обсудила с президентом страны Петром Порошенко посещение главы РИА «Новости» Украина Кирилла Вышинского российской стороной. Об этом она сказала в эфире Espreso.TV.

По словам Денисовой, Порошенко согласился на посещение Вышинского уполномоченным по правам человека в России Татьяной Москальковой.

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«Как только они (Россия. — Газета.Ru) одобрят мой визит к [осужденному в России гражданину Украины Владимиру] Балуху, он даст возможность посетить и Вышинского», — заявила Денисова.

Ранее постпред России в Совете Европы отреагировал на ситуацию вокруг ареста Вышинского.