В СЗФО выявили почти 14 тыс нарушений требований антитеррора

По словам секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева, сотрудники Росгвардии выявили около 1,6 тысяч нарушений требований антитеррористической защиты объектов и мест массового пребывания людей на Северо-Западе России, передает РИА «Новости».

«Только в текущем году Росгвардией зафиксировано более тысячи шестисот нарушений, большинство из которых связано с отсутствием инженерно-технических средств охраны или их несоответствием установленным техническим требованиям», — сказал Патрушев.

По его словам, уязвимость около 40% объектов транспортной инфраструктуры СЗФО остается без необходимой оценки уязвимости, а каждый пятый объект не имеет планов по обеспечению транспортной безопасности. Также он подчеркнул, что в Вологодской, Ленинградской, Архангельской, Калининградской областях, в Республике Коми и Санкт-Петербурге не была завершена паспортизация объектов, подлежащих обязательной охране войсками Национальной гвардии.