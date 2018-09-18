Под Вологдой бывший заключенный раскопал могилу умершей в 1970 году женщины

В деревне Николо-Раменье Вологодской области бывший заключенный раскопал могилу женщины, которая была похоронена в 1970 году, передает «Сельская новь».

«Есть тут человек, вышел из мест лишения свободы, живет теперь в нашей деревне. Так он днем пришел на кладбище и начал раскапывать могилу. Не один раз приходил. До гроба оставалось сантиметров 15-20, когда его остановили. На место приехала опергруппа, задержала его и потом отпустила», — рассказал внук покойной.

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По его словам, мужчина отказался отвечать на вопрос о причинах подобного поступка.

«В ходе проверки было установлено, что на одной из могил снят верхний слой земли. Памятнику и ограде материальный ущерб не причинен. Сотрудники уголовного розыска в ходе оперативно-розыскных мероприятий задержали местного жителя 1971 года рождения», — сообщили в местном отделении МВД.

По факту произошедшего проводится проверка.