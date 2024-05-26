Украинская теннисистка показала свои формы в бассейне

Украинская теннисистка Ангелина Димова опубликовала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) новый пост.

Спортсменка предстала перед подписчиками в бассейне: перед погружением в воду оператор крупным планом показал некоторые части тела девушки.

23-летняя Димова родилась в Одессе, но сейчас проживает в США. В детстве она занималась танцами, была чемпионкой мира по танцевальному хип-хопу, а с 2016 года заявила о себе как о теннисистке. Больших успехов в теннисе Ангелина не добилась, она побеждала лишь на городских и региональных турнирах, будучи юниором.

Ангелина входила в национальную сборную Украины, принимала участие в юниорском туре ITF. Однако не меньшим успехом пользуется знаменитость как автоблогер. Во время карантина девушка стала звездой благодаря роликам, на которых она показывала, как использовать автомобили как тренажеры. Также Димова развивается в качестве модели.

В мире спорта Димова известна не только как теннисистка. В 2016 году спортсменка стала чемпионкой мира по танцам в дисциплине хип-хоп. В 2017 году Димова была приглашена на съемки клипа группы KOWKOW — «Big Things».

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