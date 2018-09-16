Telegraph: интервью Петрова и Боширова стало наказанием за «оставленные следы»

Власти Великобритании считают, что интервью Руслана Боширова и Александра Петрова, подозреваемых Лондоном в отравлении Сергея и Юлии Скрипаль, стало для них наказанием за провал операции. Об этом пишет британская газета The Telegraph со ссылкой на источники в британском правительстве.

По данным издания, российские спецслужбы обвиняют коллег из ГРУ в том, что они «перешли черту», якобы выполняя задание в Солсбери.

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Как утверждает The Telegraph, спецслужбы «наказали» Петрова и Боширова за оставленные «следы». Так, подозреваемые Великобританией пользовались общественным транспортом, попали на записи камер видеонаблюдения, а также не уничтожили флакон «духов», в котором якобы находился нервно-паралитический яд «Новичок».

Ранее сообщалось, что британские пользователи твиттера затроллили Петрова и Боширова после их телеинтервью.