В Москве объявлен «желтый» уровень погодной опасности

Гидрометцентр объявил 16 сентября «желтый» уровень погодной опасности в Москве и области из-за ветра и высокой опасности возникновения пожаров. Об этом сообщатся на сайте метеослужбы.

«Степень интенсивности опасных явлений: «желтый»— погода потенциально опасна»,— сообщает метеослужба.

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Согласно прогнозам, в Москве возможен дождь с порывами ветра до 17 м/сек. Воздух прогреется до 19 градусов. Облачная погода сохранится и в следующие дни.

На юге ЦФО уровень пожарной опасности будет повышен до оранжевого из-за риска возникновения пожаров и грозы.

Ранее сообщалось, что температура воздуха в столичном регионе понизится до 0°С к концу рабочей недели.