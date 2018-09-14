В Северной Каролине сообщили о первых жертвах урагана Флоренс

Представители полиции города Уилмингтон в официальном твиттере сообщили о гибели первых жертв урагана Флоренс в Северной Каролине — ими стали женщина и маленький ребенок.

«Полицейское управление Уилмингтона может подтвердить первые две жертвы урагана Флоренс в городе. Мать и младенец погибли из-за падения дерева на их дом», — говорится в текст официального сообщения.

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В сообщении также говорится о том, что отец семейства был доставлен в больницу Нью-Хановера с травмами.

Ранее национальный ураганный центр США сообщил, что на город Райтсвилл Бич в американском штате Северная Каролина обрушился ураган Флоренс.