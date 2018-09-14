В Москве в пятницу ожидается до +21°С
В Москве в пятницу, 14 сентября, ожидается до +21°С.
По данным Гидрометцентра, температура воздуха в городе в течение дня составит от +19 до +21°С.
Днем переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, северный, 2-7 м/c.
С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.
Ранее Гидрометцентр предупредил, что повышенный уровень погодной опасности в Москве продолжит действовать до 14 сентября включительно. Желтый уровень опасности сохраняется из-за высокой вероятности возникновения пожаров.