В Москве в пятницу ожидается до +21°С

В Москве в пятницу, 14 сентября, ожидается до +21°С.

По данным Гидрометцентра, температура воздуха в городе в течение дня составит от +19 до +21°С.

Днем переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, северный, 2-7 м/c.

С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.

Ранее Гидрометцентр предупредил, что повышенный уровень погодной опасности в Москве продолжит действовать до 14 сентября включительно. Желтый уровень опасности сохраняется из-за высокой вероятности возникновения пожаров.