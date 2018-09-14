На Ставрополье заключенного по ошибке выпустили на свободу

В Ставропольском крае сотрудники колонии по ошибке выпустили заключенного на свободу. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета.

Как сообщается, в августе этого года Кочубеевский районный суд удовлетворил ходатайство одного из заключенных о его переводе из колонии строгого режима в колонию-поселение.

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«Однако при оформлении документов, в результате небрежности сотрудников колонии, осужденный был включен в список лиц, которым суд заменил меру наказания в виде лишения свободы на более мягкий вид наказания — исправительные работы, в результате чего заключенному были выданы документы об освобождении, и он, вместо того, чтобы продолжить отбывать наказание в виде лишения свободы, покинул исправительное учреждение», — рассказали в СК.

Возбуждено уголовное дело по факту ненадлежащего исполнения обязанностей сотрудниками колонии. Устанавливаются лица, подлежащие к привлечению к уголовной ответственности.