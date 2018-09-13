Подозреваемые по делу Скрипалей заявили о страхе выйти на улицу из-за Британии

Подозреваемые по делу об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери Александр Петров и Руслан Боширов в интервью RT заявили, что подозрения британской полиции сломали им жизнь.

«Мы боимся выйти на улицу, опасаемся за свою жизнь», — сказали они.

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По их словам, расследование по данному делу перевернуло их жизнь вверх дном.

Ранее сообщалось, что Петров и Боширов, которых британская сторона подозревает в отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, подтвердили, что на сделанных спецслужбами фото запечатлены они, а также рассказали, что ездили в Солсбери.

Это произошло после того, как президент России Владимир Путин обратился к ним с просьбой прокомментировать ситуацию в СМИ.