«Отравители» Скрипалей открестились от женских духов

Александр Петров и Руслан Боширов, которых Лондон подозревает в причастности к делу Скрипалей, заявили, что у них не было женских духов. Об этом они сказали в интервью RT.

«Нормальным мужикам с собой возить женские духи — это не глупо? Когда проходишь таможню, проверяют все вещи. Если бы у нас что-то было, у них бы возникли вопросы, зачем у мужчины в багаже лежат женские духи», — сказал Боширов.

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Ранее полиция Великобритании продемонстрировала флакон из-под духов, в котором предположительно хранилось отравляющее вещество «Новичок», которым были отравлены бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

Посольство России в Лондоне в шутку сравнило флакон духов из дела Скрипалей с пробиркой, которую в 2003-м продемонстрировал в ООН бывший госсекретарь США Колин Пауэлл.