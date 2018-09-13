Автора идеи разрыва сообщения с Россией подозревают в коррупции на Украине

Министру инфраструктуры Украины Владимиру Омеляну, ранее рассказавшему о возможном прекращении железнодорожного сообщения с Россией, предъявили подозрение в незаконном обогащении сотрудники национального антикоррупционного бюро страны, передает «112 Украина».

«13 сентября 2018 детективы Национального антикоррупционного бюро Украины под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры Украины сообщили министру инфраструктуры Украины о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.3 ст.368-2 и ст.366-1 Уголовного кодекса Украины», – сообщили в НАБУ.

Реклама

По данным ведомства, с 1 января 2000 года по 26 апреля 2018 года Омелян получил около 5,3 млн рублей официального дохода, хотя его расходы с 2008 года по 26 апреля 2015 года составили около 8,4 млн рублей.

Ранее Омелян заявил, что из прекращения железнодорожного сообщения стране удастся извлечь выгоду.