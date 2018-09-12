В Казани 150 тысяч человек остались без воды

В Казани из-за аварии без холодной воды остались 150 тыс. жителей. Об этом сообщает управление МЧС по Татарстану.

Уточняется, что на пересечении улиц Аграрная – Жиганова произошел разрыв кабеля, из-за чего оказался обесточен Восточный водопроводный узел.

Реклама

«Без холодного водоснабжения остались 340 многоквартирных жилых домов, 860 частных жилых домов, 124 административных здания, 26 детских садов, 8 школ, 2 гостиницы и 3 котельные в Советском районе города Казани, это 150 000 человек, из них 1600 детей», — говорится в сообщении.

На месте работают сотрудники МЧС.

Ранее в Сочи из-за аварии без воды остались около десяти тысяч человек.