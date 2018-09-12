Школьница жестоко избила первоклассницу в Твери

В Твери школьница избила 7-летнюю девочку ремнем с железной пряжкой и угрожала ей ножом. Об этом сообщает управление Следственного комитета по региону.

В ведомстве рассказали, что начали проверку по данному факту после сюжета в эфире одного из региональных телеканалов.

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«9 сентября 2018 года в доме, расположенном по улице Громова города Твери, девочка на вид 9-10 лет ремнем с железной пряжкой избила первоклассницу, затем, угрожая ей ножом, потребовала выйти с ней на улицу, где малолетней удалось убежать», — говорится в сообщении.

Девочка находится в больнице, у нее диагностировали черепно-мозговую травму с подозрением на перелом костей лицевого черепа.

В настоящий момент следователи устанавливают все обстоятельства инцидента. О личности нападавшей школьницы информации не приводится.