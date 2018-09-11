Суд продлил арест четырем фигурантам дела «Нового величия» на три месяца. Об этом «Газете.Ru» заявили в Дорогомиловском суде.

Суд продлил арест до 13 декабря Дмитрию Полетаеву, Руслану Костыленкову, Петру Карамзину и Вячеславу Крюкову.

Как отмечается, Крюков и Костыленков объявили голодовку после оглашения приговора.

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Ранее сообщалось, что суд продлил домашний арест для Анны Павликовой и Марии Дубовик на три месяца.

Как отмечалось, суд отказался менять меру пресечения на более мягкую.

«Газета.Ru» провела онлайн-трансляцию из зала суда.