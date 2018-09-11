СК начал проверку после обрушения в школе в Иркутской области

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Следователи начали проверку по факту частичного обрушения здания школы в поселке Уян Куйтунского района Иркутской области. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета.

«По предварительным данным, сегодня в 08.35 в школе села Уян Куйтунского района обрушился пролет теплого перехода между коридорами школы. Как выяснили следователи, пролет был признан аварийным и не эксплуатировался с 2009 года», — говорится в сообщении.

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В ведомстве подчеркивают, что пострадавших нет. Начата доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного статьей 293 УК России (халатность).

На месте работает группа следователей, выясняются все обстоятельства происшествия.