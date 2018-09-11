В Южной Каролине объявили эвакуацию из-за стихийного бедствия

Власти штата Южная Каролина намерены эвакуировать около миллиона людей из-за надвигающегося урагана «Флоренс». Об этом сообщает сообщает Reuters.

Ожидается, что ураган обрушится на штат в четверг, 13 сентября. Национальный ураганный центр США предупредил, что к этому времени ураган станет «экстремально опасным». По данным синоптиков, в данный момент он находится примерно в 1880 км на восток и юго-восток от песчаной косы Кейп-Фир в Северной Каролине. Порывы ветра в урагане достигают 220 км/ч.

В воскресенье, 9 сентября, власти Южной Каролины объявили чрезвычайное положение из-за надвигающегося урагана «Флоренс». Отмечалось, что в Северной Каролине также было объявлено чрезвычайное положение.