В Москве более чем в девять раз был превышен уровень сероводорода

На юго-востоке Москвы утром в воскресенье, 9 сентября, порог запаха сероводорода превысил норму в 9,4 раз, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные Мосэкомониторинга.

Согласно данным со станции «Жулебино», по состоянию на 6.18 мск концентрация сероводорода в воздухе составляла 0,0657 миллиграмма на куб. метр при пороге запаха 0,007, а пороге воздействия на здоровье 0,15.

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Как отмечается, спустя час этот показатель существенно снизился и составил 0,0399 миллиграмма на куб. метр по состоянию на 7.18 часов, что превышает норму порога запаха в 5,7 раза. Еще через час показатели составили 0,0291 и превысили, таким образом, норму в 4,2 раза.

В прошлый раз о превышении порога запаха сероводорода в столице сообщалось 29 августа, тогда норма была превышена в пять раз.