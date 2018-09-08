В Черном море буксир попал в экстренную ситуацию, экипаж дрейфует на плоту

Малый буксир «Шквал» запросил помощь в акватории Черного моря, экипаж покинул судно и дрейфует на плоту в сторону Крыма. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на управление МЧС России по региону.

По данным регионального МЧС, экипаж сообщил об экстренной ситуации утром в субботу, 8 сентября. По словам капитана судна, «Шквал» заливало дождем.

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«Капитан судна просит помощи о снятии экипажа с судна в количестве 7 человек. На 07.25 экипаж покинул судно на спасательном плоту», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что моряки дрейфуют в сторону мыса Такиль полуострова Крым.

В МЧС добавили, что в спасательной операции участвуют буксиры «Анапа» и «Меркурий», из аэропорта Симферополя готовы вылететь два спасательных вертолета Ми-8.

Ранее сообщалось, что пропавший танкер с россиянами нашли у берегов Африки.