Число жертв землетрясения на Хоккайдо возросло до 21
Генеральный секретарь правительства Японии Ёсихидэ Суга заявил, что число погибших в результате землетрясения на острове Хоккайдо увеличилось до 21 человека. Об этом сообщает NHK.
По его словам, в настоящее время около 13 человек числятся пропавшими без вести.
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Он также добавил, что шесть пострадавших находятся в критическом состоянии.
Ранее сообщалось, что число погибших в результате землетрясения на японском острове Хоккайдо увеличилось до 11 человек
Как отмечалось, при землетрясении также пострадали около 300 человек.