Число жертв землетрясения на Хоккайдо возросло до 21

Генеральный секретарь правительства Японии Ёсихидэ Суга заявил, что число погибших в результате землетрясения на острове Хоккайдо увеличилось до 21 человека. Об этом сообщает NHK.

По его словам, в настоящее время около 13 человек числятся пропавшими без вести.

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Он также добавил, что шесть пострадавших находятся в критическом состоянии.

Ранее сообщалось, что число погибших в результате землетрясения на японском острове Хоккайдо увеличилось до 11 человек

Как отмечалось, при землетрясении также пострадали около 300 человек.