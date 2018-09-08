Telegraph: подозреваемые в отравлении в Солсбери многократно летали в Женеву

Александр Петров и Руслан Боширов, которых правительство Великобритании обвиняет в отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери, множество раз летали в швейцарский город Женева. Об этом сообщает The Daily Telegraph со ссылкой на источники.

По данным издания, с сентября 2016 года по март текущего года мужчины почти три десятка раз летали в Европу.

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Как отмечается, чаще всего они совершали перелет в Женеву.

При этом в настоящее время власти Британии пытаются установить с кем подозреваемые встречались в Женеве.

Ранее СМИ сообщили, что антироссийские действия из-за дела Скрипалей в конце концов навредят Британии.