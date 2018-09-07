Стала известна причина подтопления шахты в Кузбассе
Представитель департамента угольной промышленности администрации Кемеровской области назвал причину подтопления шахты им. С. Тихова, расположенной недалеко от Ленинск-Кузнецка. Об этом сообщает РИА «Новости».
По словам источника, подтопление произошло из-за повышенного притока воды, с которым не смогли справиться насосы.
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«Сначала вода подтопила один проходческий забой, а потом перетекла в другой», — рассказал источник.
Он добавил, что в настоящее время работы не выполняются в двух проходческих забоях.
Ранее сообщалось, что подтопление возникло из-за поломки водооткачивающего насоса.