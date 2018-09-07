NYT: Скрипаль сотрудничал с испанской разведкой

Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, отравленный в британском городе Солсбери в марте, в последнее время сотрудничал с разведслужбами Испании. Об этом сообщает The New York Times.

Об этом заявил бывший высокопоставленный сотрудник испанской полиции, пожелавший остаться анонимным. По его словам, Скрипаль помогал спецслужбам страны бороться с российскими криминальными авторитетами, которые были активны на территории Испании.

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Издание отмечает, что Скрипаль сотрудничал и с другими спецслужбами: так, он встречался с чешскими разведчиками в 2012 году в Праге и с разведслужбами Эстонии в 2016 году.

Ранее в Британии рассказали о состоянии Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.